Офицер Марочко: в зоне боёв возросло количество украинских диверсантов

В зоне боёв увеличивается количество диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Украины, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, украинские диверсанты пытаются выявить позиции Вооружённых сил РФ и места скопления техники. Кроме того, он уточнил, что в перечень их задач входит корректировка артиллерии.

"В зоне ответственности Народной милиции ЛНР отмечается увеличение количества ДРГ противника", — подтвердил офицер в беседе с РИА Новости.

Как пояснил представитель ведомства, в составе диверсионных групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) зачастую числится не больше 12 человек.

Ранее Марочко сообщил, что украинские националисты укрепляют старые оборонительные сооружения и создают новые позиции в районе населённого пункта Сватово. Он подчеркнул: ВСУ готовятся к глухой обороне на этом направлении боевых действий.