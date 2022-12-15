Одна из колонн снабжения русской армии была подбита украинской авиацией. Подразделение военной полиции РФ в одном из эпизодов спецоперации оказало помощь российским военным. Об этом сообщил заместитель военного коменданта, военный полицейский Максим в одном из видео Минобороны РФ.
"Авиация противника нанесла авиаудар по рядом проходившей колонне. Колонна шла с боеприпасами. После чего произошло возгорание колонны. С блокпоста я с вверенным мне личным составом выдвинулись, эвакуировали военнослужащих, оказали первую медицинскую помощь. Также был ранен гражданский человек, также была оказана помощь", — рассказал молодой человек.
За героический поступок полицейского удостоили ордена Мужества.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.