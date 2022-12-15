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Российская полиция выручила колонну снабжения ВС РФ, попавшей под обстрел ВСУ

Силовые структуры

Одна из колонн снабжения русской армии была подбита украинской авиацией. Подразделение военной полиции РФ в одном из эпизодов спецоперации оказало помощь российским военным. Об этом сообщил заместитель военного коменданта, военный полицейский Максим в одном из видео Минобороны РФ.

"Авиация противника нанесла авиаудар по рядом проходившей колонне. Колонна шла с боеприпасами. После чего произошло возгорание колонны. С блокпоста я с вверенным мне личным составом выдвинулись, эвакуировали военнослужащих, оказали первую медицинскую помощь. Также был ранен гражданский человек, также была оказана помощь", — рассказал молодой человек.

За героический поступок полицейского удостоили ордена Мужества.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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