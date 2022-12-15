Комбат Ходаковский: настоящий окопник отличается от "холёного" тылового военного

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что легко отличит настоящего бойца от "холёного военного", который окопался в тылу.

По его словам, истинный окопник ведёт себя скромно, редко высказывает своё мнение и предпочитает "старые корыта" на колёсах. В отличие от любителей продемонстрировать свой статус в обществе при помощи "синих вёдер".

"Сейчас на них мода: каждый, что мнит о себе, что он величина, цепляет маячки и слепит ими просто так, чтобы показать, что он … со статусом. Эти кроме желания вставить им эти маячки в одно место ничего не вызывают", — заявил Ходаковский в своём Telegram-канале.