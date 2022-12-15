ВСУ: "Польша показала, что НАТО не готово воевать с Россией"

СВО обнажила кризис в странах НАТО, которые в спешном порядке переобучают свою армию, что сделать быстро — очень сложно.

Об этом сообщил пресс-офицер 112-й бригады теробороны ВСУ Андрей Ковалев.

"Страны НАТО задумались, существует ли на самом деле понятие коллективной безопасности. Например, те ракеты, которые упали на территории Польши, показали, что НАТО не готово воевать с Путиным. С другой стороны, многие страны НАТО приняли для себя решение немедленно провести реформы в оборонно-безопасной сфере", — заявил в эфире телеканала "ATR" неонацист.

По его словам, в такой стране, как Польша, мобилизовать 150 тыс. человек, обучить, провести слаживание за короткое время невероятно трудная задача. ФРГ тоже занялась перевооружением и переобучением — европейские страны обеспокоены, отметил всушник.

А самое главное, что страны Запада поняли, что у них самих недостаточно ни вооружения, ни умения, подытожил Ковалёв.