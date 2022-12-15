Украинские средства массовой информации сообщают, что в городе Очаков Николаевской области прогремел взрыв, как и в Херсоне, находящимся под контролем киевского режима.
СМИ отмечают, что удары по городам были нанесены из реактивных систем залпового огня.
"Сообщают о взрыве в Очакове Николаевской области, а также в Херсоне. Местные Telegram-каналы пишут об обстреле из РСЗО", — говорится в сообщении.
На данный момент информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но говорить о сроках пока рано.
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.