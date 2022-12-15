Эксперты американского института изучения военных конфликтов (ISW) убеждены, что российская армия готова перейти в масштабное наступление в январе следующего года.
Аналитики полагают, что ВС РФ начнут манёвры по двум направлениям: на границе Харьковской и Луганской областей на северо-востоке Украины и в районе Донецка.
"Недавнее понижение температуры в этом районе до стабильно низких температур позволило земле затвердеть, что, вероятно, создало условия для увеличения темпов наступательных операций", — отмечается в сводке ISW.
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.