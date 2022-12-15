ISW: ВС РФ начнут масштабное наступление на северо-востоке Украины в январе

Эксперты американского института изучения военных конфликтов (ISW) убеждены, что российская армия готова перейти в масштабное наступление в январе следующего года.

Аналитики полагают, что ВС РФ начнут манёвры по двум направлениям: на границе Харьковской и Луганской областей на северо-востоке Украины и в районе Донецка.

"Недавнее понижение температуры в этом районе до стабильно низких температур позволило земле затвердеть, что, вероятно, создало условия для увеличения темпов наступательных операций", — отмечается в сводке ISW.