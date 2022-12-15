ВСУ пожаловались на обстрелы ВС РФ и продвижение вперёд под Артёмовском

Украинские националисты пожаловались на то, что армия России под Артёмовском существенно продвигается вперёд, при этом интенсивно обстреливает противника из артиллерийских установок и прочего вооружения.

"Всю ночь и сейчас идут очень тяжёлые бои, вчера была очень плохая погода, но они лезли всю ночь", — говорится в видеообращении.

Ранее сообщалось, что под Артёмовском в плен взято большое количество украинских боевиков.