Украинские националисты пожаловались на то, что армия России под Артёмовском существенно продвигается вперёд, при этом интенсивно обстреливает противника из артиллерийских установок и прочего вооружения.
"Всю ночь и сейчас идут очень тяжёлые бои, вчера была очень плохая погода, но они лезли всю ночь", — говорится в видеообращении.
Ранее сообщалось, что под Артёмовском в плен взято большое количество украинских боевиков.
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.