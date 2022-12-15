ВСУ обстреливают Донецк из четырёх чешских "Вампиров"

Украинские боевики обстреляли столицу Донецкой Народной Республики из четырёх установок реактивной системы залпового огня RM-70 "Vampire", причём, делали они это попарно. Корреспондент Станислав Григорьев отметил, что ракеты веером были рассеяны по всему Донецку в нелогичном порядке.

"Все эти ракеты веером были рассыпаны по жилым кварталам абсолютно хаотично", — приводит его слова "Известия".

Ранее сообщалось, что после массированного удара ВСУ по Донецку зафиксированы прямые попадания в дома.