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Верховная Рада: Россия не отказалась от планов похода на Киев

Силовые структуры

ВС РФ не отказались от планов по броску на Киев с белорусской территории.

Верховная Рада: Россия не отказалась от планов похода на Киев

Об этом сообщил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин.

Он отметил, что недавнее появление в небе над Белоруссией у границ Украины самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и проверка боевой готовности ВС РБ вместе с военными манёврами могут быть подготовкой к вторжению. Правда, это может быть обманом ВСУ, которые сейчас держат немалые силы на границе.

"Это может означать, что русские готовятся всё-таки к наступлению или проводят демонстрационные действия, отвлекают внимание украинских военных, заставляют их держать части для прикрытия границы, чтобы ВСУ не имели возможность перебросить допресурсы на другие направления, например, на Запорожское направление или на Донбасс", — в эфире радио "НВ" сказал политик.

По его словам, Москва не оставляет идею захвата Киева, хотя во второй раз это будет сделать это сложно.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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