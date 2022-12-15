Сладков назвал обстрел ДНР планом НАТО по недопущению мира между РФ и Украиной

Боевые удары ВСУ по Донецкой Народной Республике являются частью плана США по недопущению перемирия между РФ и Украиной. Об этом проинформировал военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Он отметил применение западного оружия при обстреле ДНР. Оно включает реактивные установки, смонтированные на джипах, штатные советские РСЗО.

Обстрелы ВСУ имеют точную цель. Сладков подчеркнул, что Запад "атакует" Русскую православную церковь. Это подтверждают удары 15 декабря, поразившие купол Православного Кафедрального Собора в центре Донецка.

"Запад генерирует ненависть русских к Украине — это главная задача НАТО, чтобы ни в коем случае не сговорились. То, что касается отношения жителей Донбасса к ВСУ, — чаша ненависти давно заполнена до краёв", — сказал Сладков.