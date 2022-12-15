Военнопленный ВСУ Евгений Гоц заявил, что три дня ждал помощи от сослуживцев

Военный Евгений Гоц ВСУ сообщил, что попал в плен после ранения, не дождавшись помощи от сослуживцев. Он три дня провёл в лесополосе, после чего был найден бойцами ВС РФ.

"21 августа приехали под Зайцево и 21 августа нас обстреляли. Я лежал там в посадке до 24 августа. 24 августа меня нашла эвакуационная группа солдат ЛНР и доставила на их эвакуационный пункт. Так я и попал в плен. <…> Когда я лежал там в посадке с 21 по 24 августа, я звонил и сослуживцам, и сержанту Максиму. Потом мне перезванивали начальники и говорили, что вот-вот, сейчас заберём из этой посадки. И никто за мной не пришел", — рассказал ТАСС военнопленный.

Военный отметил, что был мобилизован 7 апреля с места работы. На следующий же день его отправили в учебный центр населённого пункта Старычи Львовской области. Бойцы получили знания по военному делу и тактической медицине.

Вместе с 20 мобилизованными Гоц попал в состав группы. Трое сослуживцев погибли на фронте в первый же день под обстрелами.

"У нас не было старшего. Нас привезли на машине, высадили. С нами были разведчики, которые должны были нас отвезти на позиции, но они нас не довели. Сказали: "Там позиция занята, будем сидеть здесь — в посадке, держать оборону", — рассказал Гоц.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ.