Минобороны: войска ВС РФ заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Русская армия наносит удары по объектам Украины и уничтожает позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 15 декабря. Ведомство сообщило об успехах ВС РФ и потерях Вооружённых сил Украины.

"На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции", — докладывает ведомство.

Также известно, что в течение суток ВСУ безуспешно пытались восстановить положение своих войск возле Северного и Красногоровки ДНР. Армия России отразила все атаки ВСУ по русским силам. На данном направлении за сутки противник потерял 30 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортёр и два автомобиля.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ.