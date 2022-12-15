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В Верховной раде Украины жалуются на "снарядный голод" ВСУ в Артёмовске

Силовые структуры

В ВСУ серьёзные проблемы со снарядами советского образца. Это сказывается на Артемовском фронте.

В Верховной раде Украины жалуются на "снарядный голод" ВСУ в Артёмовске

Об этом заявил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин.

"Ситуация является достаточно сложной. На самом деле, прогнозировать дальнейший ход событий достаточно сложно еще и потому, что, к сожалению, в который раз приходится это констатировать — у нас есть определенные проблемы с боекомплектом, в частности, 122-й и 152-й калибр, что существенно осложняет ситуацию для наших военных частей и подразделений", — в эфире радио "НВ" сказал националист.

Ранее секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев наладил выпуск снарядов этого калибра. Но это может быть конспирацией очередной партии боеприпасов от альянса НАТО. 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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