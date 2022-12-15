Замглавы Генштаба ВСУ Громов выступил против прекращения огня ВСУ на Новый год

Украина ведёт постоянный обстрел Донецкой Народной Республики и приграничных территорий России. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил журналистам, что временного прекращения огня на Новый год не будет.

Украинский бригадный генерал проинформировал, что ВСУ перестанут наносить удары по РФ только после полного взятия под контроль территории своей страны.

Напоминаем, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о предстоящем наступлении ВСУ зимой. Он сообщил, что Киев располагает запасами зимнего снаряжения, которые в три раз больше критического уровня.