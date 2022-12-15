NYT: наёмники заявили, что жители Артёмовска относятся к ним настороженно

Группа иностранных наёмников, ведущая бои на стороне ВСУ под Артёмовском, сообщила, что жители города относятся к ним настороженно. Из-за этого бойцам приходится не говорить на английском языке, пишет американская газета New York Times.

В состав группы иностранных военных входят американец с позывным "Волк", который является руководителем, а также канадец, британец, австралиец, украинец-переводчик.

"Без английского", — передает газета слова "Волка" перед выходом группы из транспортного средства в Артёмовске.

Военные пожаловались, что плохая связь под Артёмовском не позволяет им эффективно выполнять боевые действия.

"Если команда заметит российский танк или продвигающийся взвод, они могли сделать немногое: у них не было интернета, и в городе едва ли осталась какая-либо мобильная связь", — пишет New York Times.