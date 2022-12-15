Глава Офиса президента Украины Ермак заявил о растягивании фронта СВО ВС РФ

Руководство Москвы растягивает фронт, чтобы не допустить "катастрофической ситуации". Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Он утверждает, что армия РФ действует на нескольких направлениях, обстреливают позиции Украины в Херсоне и области, показывая активность на северном направлении. Войска активно атакуют Артёмовск и воюют на юге Донбасса.

ВСУ намерены продолжать действия, несмотря на сложности. Ермак повторил, что целью киевского режима является выход на границы Украины по состоянию на 1991 год.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о предстоящем наступлении ВСУ зимой.