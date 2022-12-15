На Украине рассказали СМИ Германии об "изнасилованиях детей на глазах родителей"

Феминистки с Украины рассказали пропагандистам Германии об "изнасилованиях детей на глазах родителей".

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Последовательница бывшего украинского омбудсмена Людмилы Денисовой Марта Гавришко знает, как попасть на первые полосы немецких СМИ.

"Гавришко заявила, что "русские орки насилуют детей на глазах их родителей", — пишет ведущий Первого канала.

Как все уже понимают, никаких доказательств представлено не было, а клевету "об изнасилованиях", о которых ранее заявляли лживые пропагандисты киевского режима, сама бывшая омбудсмен Денисова развенчала, сославшись на "непроверенные источники", подытожил Осташко.