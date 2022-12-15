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Главком ВСУ Залужный о ситуации на Украине: "Мы на грани"

Силовые структуры

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что Украина с разрушенной энергосистемой "балансирует на тонкой грани".

Украинский военачальник считает, что ситуация в стране сложилась непростая из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры.

"По моему личному мнению, я не специалист по энергетике, но мне кажется, что мы на грани. Мы балансируем на тонкой грани. А если (электросеть, — прим ред.) разрушить… вот тогда солдатские жёны и дети начинают замерзать. И такой сценарий возможен", — отметил Залужный.

Ранее Валерий Залужный рассказал о нехватке ресурсов у ВСУ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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