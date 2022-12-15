Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что Украина с разрушенной энергосистемой "балансирует на тонкой грани".

Украинский военачальник считает, что ситуация в стране сложилась непростая из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры.

"По моему личному мнению, я не специалист по энергетике, но мне кажется, что мы на грани. Мы балансируем на тонкой грани. А если (электросеть, — прим ред.) разрушить… вот тогда солдатские жёны и дети начинают замерзать. И такой сценарий возможен", — отметил Залужный.