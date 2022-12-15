Залужный пожаловался на дальность полёта HIMARS

Главком украинских войск Валерий Залужный пожаловался на дальность полёта ракет HIMARS. По его словам, "Хаймарсы" не могут достать российские силы.

По словам Залужного, они отошли на такое расстояние, до которого "Хаймарсы" достать не могут. А у ВСУ нет ничего с большей дальностью полёта, заявил он в интервью журналу Economist (перевод РИА "Новости").

Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах, производится с 2003 года.

Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.

Дальность стрельбы поставляемых на Украину боеприпасов для это РСЗО не превышает 80 километров. В Киеве давно уже просят предоставить ракеты большей дальности, в том числе вышеупомянутых ATACMS, с дальностью до 300 километров. Однако американцы и их союзники пока этого не делают, чтобы не провоцировать эскалацию.

Заявление Залужного следует рассматривать исключительно в том же ключе, что и заявления других деятелей киевского режима. А именно, они хотят наращивания поставок западного оружия.

И речь не только о ракетах — в том же интервью Залужный упоминал про танки, бронетранспортеры, артиллерию, боеприпасы. И заявил про то, что без таких поставок ВСУ проблематично будет наступать.

В Киеве уже довольно давно открыто выражают недовольство темпами и объёмами поставок вооружений. Понятно, впрочем, что решат на этот счёт будут в Вашингтоне и в Брюсселе, что бы там Зеленский, Залужный и другие не рассказывали в интервью.