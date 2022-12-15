Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Зеленский пожаловался на тяжёлую борьбк с российской "пропагандой"
Работницы пункта выдачи "Боксберри" в Москве передрались из-за символа Z
Военкор Ярем поделился подробностями подвига грузинского бойца ЧВК "Вагнер"
Шурыгин оценил заявления главкома ВСУ Залужного: армия "умывается кровью"
В Тюмени директора ЧОПа заподозрили в неуплате налогов на сумму 67 млн рублей
Белые медведи погрызли беспилотник "Орлан" на острове Врангеля
Главком ВСУ Залужный о ситуации на Украине: "Мы на грани"
В штаб-квартире полиции Польши взорвался подарок, полученный в Киеве
Главком ВСУ Залужный: "Врагов надо убивать, и не бояться это делать"

Залужный пожаловался на дальность полёта HIMARS

Силовые структуры

Главком украинских войск Валерий Залужный пожаловался на дальность полёта ракет HIMARS. По его словам, "Хаймарсы" не могут достать российские силы.

Залужный пожаловался на дальность полёта HIMARS

По словам Залужного, они отошли на такое расстояние, до которого "Хаймарсы" достать не могут. А у ВСУ нет ничего с большей дальностью полёта, заявил он в интервью журналу Economist (перевод РИА "Новости").

Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах, производится с 2003 года.

Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.

Дальность стрельбы поставляемых на Украину боеприпасов для это РСЗО не превышает 80 километров. В Киеве давно уже просят предоставить ракеты большей дальности, в том числе вышеупомянутых ATACMS, с дальностью до 300 километров. Однако американцы и их союзники пока этого не делают, чтобы не провоцировать эскалацию.

Заявление Залужного следует рассматривать исключительно в том же ключе, что и заявления других деятелей киевского режима. А именно, они хотят наращивания поставок западного оружия.

И речь не только о ракетах — в том же интервью Залужный упоминал про танки, бронетранспортеры, артиллерию, боеприпасы. И заявил про то, что без таких поставок ВСУ проблематично будет наступать.

В Киеве уже довольно давно открыто выражают недовольство темпами и объёмами поставок вооружений. Понятно, впрочем, что решат на этот счёт будут в Вашингтоне и в Брюсселе, что бы там Зеленский, Залужный и другие не рассказывали в интервью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I

Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с Петром I.

Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времён Петра I
Леонков: Россия недооценила возможности ВСУ, в страны НАТО приходят гробы
Леонков: Россия недооценила возможности ВСУ, в страны НАТО приходят гробы
Mash: российские хакеры получили данные о 35 382 погибших военных войск ВСУ
В Киеве произошло покушение на "кровавого пастора" Александра Турчинова
Пока гадим на "Вечный огонь", в учебниках истории мы не победим Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова
Военный ВС РФ заявил, что украинцы наводили артиллерию с помощью СМС в ходе СВО
Паника в Киеве: массовая переброска тяжёлой техники со стороны Белоруссии
Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ
Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление войск ВСУ
Последние материалы
Залужный пожаловался на дальность полёта HIMARS
Белые медведи погрызли беспилотник "Орлан" на острове Врангеля
Главком ВСУ Залужный о ситуации на Украине: "Мы на грани"
В штаб-квартире полиции Польши взорвался подарок, полученный в Киеве
Главком ВСУ Залужный: "Врагов надо убивать, и не бояться это делать"
Врач Терехова: на Новый год можно отравиться салатом с майонезом и бутербродами
Нейрохирург Алмазов: "Причиной головной боли может быть остеохондроз"
Залужный рассказал о новой наступательной операции ВСУ
Нутрициолог: аппетит пропадает при стрессе и депрессии
Уникальный двигатель: вода сгорает и взрывается
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников