Шурыгин оценил заявления главкома ВСУ Залужного: армия "умывается кровью"

Заявления, которые сделал главком вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью изданию The Economist прокомментировал военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с "МК". Аналитик сделал вывод, что глава украинского генштаба не настолько самоуверен, а рассчитывает лишь временно сдержать российскую армию.

Так, главком ВСУ сообщил, что работает над одной операцией, которая якобы уже в пути, но пока никто её не видит.

Некая "секретная операция" может быть на самом деле "взятием избушки лесника", считает Шурыгин.

"Если почитать его интервью, то видно, что у ВСУ огромные проблемы. Боле того, у главкома дежавю. В августе он уже говорил, что ему нужно 500 танков, 500 орудий и т. д. И за то время, которое прошло, он получил половину того, что просил, и кусками, не за один раз", — отметил аналитик.

Собеседник издания добавил, что тон Залужного во время прошлого интервью был намного самоувереннее. Сейчас же тон у него совершенно иной и он признаёт, что у ВСУ огромные потери и они "умываются кровью".