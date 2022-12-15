Зеленский заявил, что возврат к границам на 24 февраля не прекратит конфликт

Если Украина вернёт контроль над своими территориями по состоянию на 24 февраля 2022 года, вооружённый конфликт с РФ не закончится, поскольку Киев в таком случае не получит необходимые гарантии безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

"Это не будет финалом, потому что никто не понимает, что такое гарантии безопасности. У нас был Будапештский меморандум. Мне сказали: "Не бойтесь, всё хорошо, ядерного оружия нет. И это правильный путь, и весь мир идёт туда". Сказали, отметив, что весь мир не пришёл, как мы видели. Мы раздали ядерное оружие, обменяли его на гарантии безопасности. Сработали ли эти гарантии? Нет", — сказал киевский лидер.

Он отметил, что для завершения СВО на Украине нужны несколько шагов. Первый — поставка ВСУ современной военной техники. Второй — финансовая, энергетическая и социальная стабильность в 2023 году. Третий — выполнение "формулы мира".