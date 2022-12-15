Тришкин: в зону СВО после ранений возвращаются 97% бойцов

Начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин заверил, что на фронт после лечения в госпиталях возвращаются 97% бойцов.

Тришкин рассказал о крайне низкой смертности среди раненых на спецоперации на Украине. Он отметил, что умирают доставленные в госпитали военнослужащие в количестве менее половины процента.

Среди вылеченных бойцов в зону боевых действий не все в состоянии вернуться из-за тяжёлых ранений, однако на фронт, по словам Тришкина, возвращаются 97% солдат ВС РФ.

Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны на поля сражений возвращались лишь 70% раненых.

Журналистка Анастасия Кашеварова объяснила разницу между погибшим и пропавшим без вести на спецоперации на Украине.