Кимаковский: Чехия разворачивает производство БПЛА для Украины

Чехия разворачивает производство ударных беспилотников для вооружения ВСУ, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Как подчеркнул политик, на производство БПЛА нанимают украинских беженцев.

"Они (чехи. — Прим. ред.) понимают, что на территории Украины это будет обстреливаться нашими, и они сейчас разворачивают там производство беспилотников и нанимают украинцев прямо в Чехии", — пояснил Кимаковский РИА Новости.

По словам заместителя врио, выстраивать производство оружия на территории самой Украине небезопасно. Кроме того, из-за точных ударов ВС РФ по инфраструктуре в стране проблемы с электроэнергией.