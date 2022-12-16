Чехия разворачивает производство ударных беспилотников для вооружения ВСУ, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
Как подчеркнул политик, на производство БПЛА нанимают украинских беженцев.
"Они (чехи. — Прим. ред.) понимают, что на территории Украины это будет обстреливаться нашими, и они сейчас разворачивают там производство беспилотников и нанимают украинцев прямо в Чехии", — пояснил Кимаковский РИА Новости.
По словам заместителя врио, выстраивать производство оружия на территории самой Украине небезопасно. Кроме того, из-за точных ударов ВС РФ по инфраструктуре в стране проблемы с электроэнергией.
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