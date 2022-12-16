У России нет времени затягивать с зимней кампанией на Украине и ВС РЫ необходимо срочно переходить в наступление, заявил военный историк и журналист Евгений Норин.
По словам Норина, у российской стороны "времени в запасе нет".
"У нас вообще нет никакого запаса времени. … Чем быстрее мы перейдём в это наступление, тем лучше. Если мы будем его затягивать, тем больше шансов получить катастрофу вроде Балаклеи", — пояснил Норин в беседе с "Украиной.ру".
Военный историк подчеркнул, что ВСУ всеми силами пытаются перехватить инициативу на фронте, чего допускать нельзя.
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