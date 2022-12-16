Жители Шебекино Белгородской области получили SMS с предупреждением об обстреле

В четверг, 15 декабря, жителям города Шебекино Белгородской области пришли SMS-сообщения, предупреждающие об обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), передаёт bel.ru.

По информации издания, власти региона попросили местных жителей переждать атаку в укрытиях. Отмечается, что громкие звуки, о которых горожане активно писали в соцсетях, могли быть связаны с действиями российских подразделений. Сведения о возможных разрушениях и пострадавших при очередном обстреле Шебекино уточняются.

Как пояснили пользователи социальных сетей, аналогичные SMS-сообщения с предупреждением об обстреле получили жители населённого пункта Валуйки, который находится на границе с Украиной.

29 ноября Шебекинский округ Белгородской области подвергся удару со стороны украинских военных. Губернатор региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что ВСУ атаковали город Шебекино, а также сёла Муром и Новая Таволжанка.