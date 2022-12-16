Сладков: охота на систему ПВО "Патриот" станет тренировкой для наших ракет

Зенитно-ракетные комплексы ПВО Patriot, которые США обещают поставить Киеву — это коммерческий проект в рамках войны с Россией. Однако система может оказаться совсем не панацеей и не защитит военные объекты Украины от российских беспилотников и ракет. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Военкор считает, что может повториться история с "Байрактарами" или "Джавелинами" и от слов о "непобедимости" установок ПВО США также будут кривиться.

"Охота на систему ПВО "Патриот" станет отличной тренировкой для наших ракет. Где ещё мы б могли попробовать такое соревнование устроить? А "Гераням" и "Шахидам" на эти "Патриоты" наплевать", — заметил репортёр.

Он добавил, что волнует другое: готова ли будет Россия с точки зрения обороны к тому, что Украина (НАТО) сделает ставку на свои ударные беспилотники?

По его мнению, если не получится эффективно обороняться, то придётся отвечать мощно, то есть "долбить украинские города в бетонную пыль".