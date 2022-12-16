"Гауляйтер" Николаевской области Ким: в сторону Украины несутся 60 ракет

"Гауляйтер" Николаевской области Виталий Ким сообщил, что 16 декабря в сторону Украины утром "несутся 60 ракет".

Об этом пишут военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Его "коллега" из Житомирской области также заявил об угрозе массированного ракетного удара. Во многих областях Украины ревёт сирена воздушной тревоги.

По некоторым сообщениям, пуски осуществляли десять стратегических ракетоносцев Ту-95. Также ракеты пускались с акватории Каспийского и Черного морей.

Зафиксирован пролёт ракет в сторону Киева над Сумской областью. А тем временем, в Харьковской области уже слышны взрывы.

Позже пришло сообщение, что в Киеве и Николаевской области прозвучали взрывы. Работают системы украинской ПВО.