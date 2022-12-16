Ходаковский заявил, что на фронте СВО ВС РФ командует человеческий фактор

На фронте командует человеческий фактор. Самоотдача, стойкость и самопожертвование с одной стороны, с другой — лень, безразличие и трусость. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Он подчеркнул, что эти качества нужно учитывать точнее, чем дальность полёта снарядов.

"Ещё один, конечно, бич, который стоит особняком — враньё. Это великий фактор, определяющий настолько много, что роль его непереоценима", — сказал эксперт в своём Telegram-канале.

Он считает, что побеждает или проигрывает только человек. Он же распоряжается разрушительными мощностями и технологиями, которые сами по себе не функционируют.

Ходаковский отметил, что спецоперация показала слабые стороны армии России и её проблемы. Комбат считает, что нужно собрать воедино все существующие возможности. Тогда будет запущен механизм, работающий на победу.

Он снова подчеркнул работу человеческого фактора, поскольку придётся побеждать сидящие в головах стереотипы.

Ранее Ходаковский предложил стажироваться командирам новых частей ВС РФ в батальоне "Восток".