Politico: ВСУ по меньшей мере полгода не будут стрелять из западных ЗРК Patriot

Поставки западных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине — долгосрочная проблема. Об этом заявил председатель комитета по вопросам Вооружённых сил Палаты представителей США Адам Смит.

В интервью Politico он отметил, что Вашингтон действительно обсуждает возможную передачу систем Patriot украинской армии. При этом политик подчеркнул: в краткосрочной перспективе речь может идти исключительно о поставках ЗРК NASAMS и ряда средств для борьбы с беспилотниками.

"Украинцы не будут стрелять из ЗРК Patriot в течение следующих шести месяцев", — указал Смит.

Как пояснил член Палаты представителей США, обучить военных ВСУ работе с современными зенитно-ракетными комплексами — сложная задача для западных стран. По его словам, одну такую систему должна обслуживать группа из 90 солдат.

Ранее экс-генерал армии США Марк Хертлинг сообщил, что ЗРК Patriot не смогут моментально появиться на поле боя, ведь украинская армия не знает, как правильно их использовать.