Руководитель Кременчуга Полтавской области на Украине Виталий Малецкий сообщил, что в городе нет света.
"Из-за отсутствия в области электроснабжения не работает городская система отопления", — добавил чиновник.
Также мэр попросил горожан не открывать окна. Это необходимо для сохранения тепла в комнатах, пояснил политик.
Ранее глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что город обесточен. Чиновник напомнил о существовании "пунктов несокрушимости", где граждане могут зарядить телефон и получить доступ к Сети.
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