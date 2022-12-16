Мэр Малецкий: в Кременчуге на Украине пропали свет и отопление

Руководитель Кременчуга Полтавской области на Украине Виталий Малецкий сообщил, что в городе нет света.

"Из-за отсутствия в области электроснабжения не работает городская система отопления", — добавил чиновник.

Также мэр попросил горожан не открывать окна. Это необходимо для сохранения тепла в комнатах, пояснил политик.

Ранее глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что город обесточен. Чиновник напомнил о существовании "пунктов несокрушимости", где граждане могут зарядить телефон и получить доступ к Сети.