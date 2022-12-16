Дроны ВСУ, использованные для атак на Крым и другие регионы РФ, изготовили в США

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), применённые Киевом во время атак на Крымский полуостров и другие регионы РФ, изготовила американская компания Spektreworks.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ российских компетентных органов, эксперты проанализировали электронные компоненты дронов, которые ВСУ использовали для атак на инфраструктурные объекты Севастополя, Крыма, Белгородской и Воронежской областей.

"Установлено, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой Spektreworks", — сказано в материале.

По информации источников агентства, компания Spektreworks осуществила первоначальную настройку дронов в Аризоне. Отмечается, что иностранные военные завершили окончательную сборку БПЛА в районе аэропорта Жешув (Польша), который является основным узлом снабжения украинских войск техникой США и НАТО.

После установки боевых зарядов и полётного задания был осуществлён запуск беспилотников с территории Одессы и Кривого Рога, подчёркивается в документе.

В материале также указано, что проверочные мероприятия позволили подтвердить вовлечённость Вашингтона и Варшавы в реализацию украинских терактов в российских регионах.