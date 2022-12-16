Российские подразделения в ходе наступления на Донецком направлении выбивают украинских военных с занимаемых позиций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По информации ведомства, неподалёку от Белогоровки (ЛНР), Артёмовска и Шум (ДНР) российская армия отразила три контратаки Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"В результате огневого поражения украинские подразделения были рассеяны и отброшены на исходные позиции", — уточнили в Минобороны России.
Как пояснили представители ведомства, Киев за сутки потерял на этом направлении свыше 40 солдат ВСУ. Кроме того, украинская армия лишилась трёх боевых бронированных машин и двух автомобилей.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что некоторые украинские подразделения, находящиеся под Артёмовском, укомплектованы всего на 30 процентов. Он также подчеркнул: многие военные ВСУ, переброшенные в эту зону боевых действий, никогда не держали оружие в руках.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.