Минобороны: армия РФ отразила три контратаки ВСУ на Донецком направлении

Российские подразделения в ходе наступления на Донецком направлении выбивают украинских военных с занимаемых позиций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, неподалёку от Белогоровки (ЛНР), Артёмовска и Шум (ДНР) российская армия отразила три контратаки Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"В результате огневого поражения украинские подразделения были рассеяны и отброшены на исходные позиции", — уточнили в Минобороны России.

Как пояснили представители ведомства, Киев за сутки потерял на этом направлении свыше 40 солдат ВСУ. Кроме того, украинская армия лишилась трёх боевых бронированных машин и двух автомобилей.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что некоторые украинские подразделения, находящиеся под Артёмовском, укомплектованы всего на 30 процентов. Он также подчеркнул: многие военные ВСУ, переброшенные в эту зону боевых действий, никогда не держали оружие в руках.