Филипенко: в ЛНР ВС Украины активизировались и наступают по замерзшей земле

Военнослужащие 2-го Армейского корпуса ЛНР рассказали, как обстоит обстановка в регионе. Благодаря хорошей работе разведки бойцы наносят точное огневое поражение по позициям противника.

"Обстановка стабильно напряжённая. Противник закрепился и обороняется. Но как бы он не оборонялся, наши войска движутся вперёд. Сначала занимаем оборону и выдвигаемся вперёд, нанося точное огневое поражение", — говорит командир батальона 2-го Армейского корпуса ЛНР с позывным "Чечен" в репортаже ANNA News.

Иван Филипенко, начальник пресс-службы 2-го Армейского корпуса ЛНР, сообщает, что ВСУ всеми силами стараются проникнуть на территорию республики, воспользовавшись тем, что земля подмёрзла. Однако бойцы 2-го Армейского корпуса уничтожают огневые точки противника, применяя гаубицы Д-30 и автоматические зенитные пушки С-60.