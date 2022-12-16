Военнослужащие 2-го Армейского корпуса ЛНР рассказали, как обстоит обстановка в регионе. Благодаря хорошей работе разведки бойцы наносят точное огневое поражение по позициям противника.
"Обстановка стабильно напряжённая. Противник закрепился и обороняется. Но как бы он не оборонялся, наши войска движутся вперёд. Сначала занимаем оборону и выдвигаемся вперёд, нанося точное огневое поражение", — говорит командир батальона 2-го Армейского корпуса ЛНР с позывным "Чечен" в репортаже ANNA News.
Иван Филипенко, начальник пресс-службы 2-го Армейского корпуса ЛНР, сообщает, что ВСУ всеми силами стараются проникнуть на территорию республики, воспользовавшись тем, что земля подмёрзла. Однако бойцы 2-го Армейского корпуса уничтожают огневые точки противника, применяя гаубицы Д-30 и автоматические зенитные пушки С-60.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.