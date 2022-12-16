Генерал Гурулёв предложил нанести удар по НАТО для остановки поставок оружия ВСУ

Нанесение превентивного удара по территории стран-членов НАТО прекратит поставки западного оружия Украине. Об этом проинформировал депутат Госдумы Андрей Гурулёв, прокомментировав заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Ранее он заявлял о возможности отправки Киеву авиационных крылатых ракет Strom Shadow.

"Если мы признаем, что Альянс вступил в войну с нами, то только угроза территорий Британии или превентивный удар позволят задуматься этих деятелей… потому что другого варианта нет", — сказал Гурулёв.

Ранее военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявлял, что США усилят подготовку военных ВСУ для контрнаступления.