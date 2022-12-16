Американские власти не обнаружили признаков подготовки наступления РФ на Киев

Представитель администрации американского президента Джон Кирби заявил, что Вашингтон внимательно следит за конфликтом на Украине.

"Мы не видим каких-либо признаков наступления на Киев", — подчеркнул чиновник во время брифинга с журналистами.

Вместе с этим представитель Белого дома отметил, что власти Штатов продолжат анализировать обстановку на Украине.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости предупредил, что США способны увеличить число солдат на Украине и тренировать их более качественно. Эти меры нужны для наступления, отметил специалист.