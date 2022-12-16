Власти США заявили о праве Украины проводить военные операции в Крыму

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ответил, может ли Киев организовывать силовые миссии в Крыму.

"Граждане Украины вправе решать, где и как они будут проводить операции в пределах своей страны", — подчеркнул американский чиновник во время брифинга с журналистами.

Вместе с этим Кирби не стал реагировать на информацию NBC, согласно которой Вашингтон знает, что ВСУ могут взять под контроль полуостров, но не поддерживает это из-за риска начала ядерной войны.

Ранее представитель Белого дома сказал, что американские власти не заметили признаков подготовки наступления на Киев со стороны России.