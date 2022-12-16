МК: главком ВСУ Залужный намекнул на уход из войск Украины

В интервью изданию The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал оценку возможностям армии Украины и России. Он допустил наступление ВС РФ с территории Белоруссии.

Зимний период Залужный назвал переломным. Он полагает, что украинские войска смогут подготовиться, получив дополнительные вооружения. На это обратил внимание колумнист "МК" Дмитрий Попов. Вместе с тем главком ВСУ отметил, что российская армия изматывает и истощает войска Украины по всему фронту.

"Нельзя однозначно сказать, что пессимистичные оценки Залужного — это некий сигнал о готовности украинских политиков "сворачивать лавочку". Но явный намёк на это присутствует", — отметил журналист.

Попов подчеркнул, что слухи о "замене" Залужного из-за этого ходят всё чаще.

Ранее Главком ВСУ сообщил, что ВС РФ выпустили 76 ракет, 60 сбиты ПВО Украины.