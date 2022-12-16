Bild*: Столтенберг считает, что Путин настроен на долгую спецоперацию на Украине

Запад должен помогать Украине вооружением до тех пор, пока Владимир Путин не поймёт, что российским войскам не одержать победу на поле боя на Украине. Такого мнения придерживается генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. А признаков того, что президент России отказался от цели "контролировать" Незалежную, нет, пишет Bild*.

По словам генсека, Россия готовится возобновить активные наступательные военные действия в зоне спецоперации. Об этом говорит проведённая частичная мобилизация в стране и приобретение у партнёров боеприпасов и оружия.

Российско-украинский конфликт закончится лишь за столом переговоров, отметил Столтенберг.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.