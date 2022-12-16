Ополченец: если даже отодвинем фронт, Запад передаст ракеты чтобы дотянуться

В Донецке снова интенсивность обстрелов, как 8 лет назад. Но даже тут люди продолжают жить, анализировать и приближать победный мир.

"Интенсивность украинских обстрелов сейчас намного ниже возможной, а значит, всего лишь "создаёт нужный фон для переговоров". Людей больше волнует то, с чем сделать что-то было реальнее: отсутствие воды, перебои с отоплением и светом. А обстрелы — к ним давно относятся, как к плохой погоде. Правда, в последние полгода погода в Донецке действительно отвратительная", — цитирует издание argumenti.ru. защитника Донбасса Влада Филина.

Он отметил, что даже если отодвинуть линию фронта от Донецка, Запад просто передаст ракеты большей дальности. А если ещё дальше, то цели станут другими, но это по-прежнему будут наши люди, до которых может дотянуться западное оружие, подчеркнул ополченец.