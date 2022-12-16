Пушилин заявил, что войска ВС РФ освободили 50% территории ДНР от ВСУ

Союзные войска продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. Стало известно об очередных успехах русской армии. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проинформировал, что освобождено уже 50% территорий.

Об этом он рассказал в интервью RT Arabic. Он также отметил усложнение ситуации из-за вмешательства западных стран, в том числе из-за привлечения ими иностранных бойцов.

Пушилин добавил, что на территории Украины есть военнослужащие стран НАТО, которые действуют под видом наёмников.

Ранее врио главы ДНР сообщал, что националисты стали всё чаще стрелять по объектам гражданской инфраструктуры республики.