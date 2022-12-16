Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал Артёмовск довольно сложной точкой в спецоперации на Украине. На данный момент украинская группировка стягивает в регион дополнительные резервы из-за колоссальных потерь, отметил он.
Пушилин подчеркнул, что российские подразделения начинают "замыкать клещи" в Артёмовске. Боевые действия идут на окраинах города.
"Как только мы сможем взять в клещи, я не исключаю, что противник своими намерениями удержать город любой ценой может попасть в полное окружение", — сказал он в интервью RT Arabic.
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По словам сербского лидера, у страны нет прямых обязательств перед Россией, но есть "моральные".