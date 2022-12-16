Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что войска ВСУ не считаются с потерями в зоне СВО
Пушилин заявил, что США поощряют убийство ВСУ мирного населения из оружия НАТО
Леонков заявил, что ВСУ не смогут победить войска ВС РФ с лучшим вооружением США
Глава Чечни Кадыров поздравил своих дочерей за попадание под санкции Евросоюза
Московская компания собирается выкупить 50% акций "Цимлянских вин"
Пушилин заявил, что войска ВС РФ освободили 50% территории ДНР от ВСУ
Эксперт Фарли: Россия слишком значимая страна, чтобы отрезать её от мира
Военкоры: ВСУ пытаются атаковать в районе Кременной с вертолётов Ми-8
Ополченец: если даже отодвинем фронт, Запад передаст ракеты чтобы дотянуться

Пушилин заявил, что подразделения ВС РФ замыкают клещи в Артёмовске

Силовые структуры

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал Артёмовск довольно сложной точкой в спецоперации на Украине. На данный момент украинская группировка стягивает в регион дополнительные резервы из-за колоссальных потерь, отметил он.

Пушилин подчеркнул, что российские подразделения начинают "замыкать клещи" в Артёмовске. Боевые действия идут на окраинах города.

"Как только мы сможем взять в клещи, я не исключаю, что противник своими намерениями удержать город любой ценой может попасть в полное окружение", — сказал он в интервью RT Arabic.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах

По словам сербского лидера, у страны нет прямых обязательств перед Россией, но есть "моральные".

Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах
Генерал Гурулёв предложил ударить по НАТО для остановки поставок вооружения ВСУ
Генерал Гурулёв предложил ударить по НАТО для остановки поставок вооружения ВСУ
В Сети появилось видео ударов по Украине из окна самолёта
Экстрасенс: ситуация на Украине изменится из-за конфликта Байдена и Зеленского
Фантазёры из британской разведки предпочитали крыс Сергей Лебедев Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово Михаил Плисюк Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская
МК: главком ВСУ Залужный намекнул на последствия спецоперации и уход из армии
Удары 16 декабря и заявление Медведева обозначили новый этап СВО
Данилов заявил, что удар войск ВСУ по России приведёт к её трансформации
Данилов заявил, что удар войск ВСУ по России приведёт к её трансформации
Последние материалы
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что войска ВСУ не считаются с потерями в зоне СВО
Пушилин заявил, что США поощряют убийство ВСУ мирного населения из оружия НАТО
Знак зодиака 17 декабря: знаменитые Стрельцы
Леонков заявил, что ВСУ не смогут победить войска ВС РФ с лучшим вооружением США
Глава Чечни Кадыров поздравил своих дочерей за попадание под санкции Евросоюза
Пушилин заявил, что подразделения ВС РФ замыкают клещи в Артёмовске
Московская компания собирается выкупить 50% акций "Цимлянских вин"
Пушилин заявил, что войска ВС РФ освободили 50% территории ДНР от ВСУ
Эксперт Фарли: Россия слишком значимая страна, чтобы отрезать её от мира
Эксперт: "Упражнения со скакалкой помогут улучшить форму бёдер"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников