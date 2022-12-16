США не ожидали быстрое расходование военного арсенала Украиной, поэтому не торопятся поставлять своё лучшее оружие, поскольку не хотят быстрой победы Киева. Об этом заявил редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью "Украина.ру".
Даже массированная помощь, предоставленная в конце весны и до конца лета, не существенно повлияла на успехи ВСУ.
"Это не принесло существенных изменений на фронте. Да, у ВСУ были тактические успехи, но стратегического успеха, который вернул бы хотя бы 10% территории, контролируемой нашей армии, у них не было. При этом ВПК США и стран НАТО не заработал на полную мощь. Им нужно на это время. И как раз это время выигрывают бойцы теробороны, которыми жертвует Украина на линии боевого соприкосновения", — констатировал Леонков.
Эксперт поставил под сомнение тот факт, что Америка когда-либо поставит ВСУ своё лучшее вооружение, отметив, что США не спешат распечатывать свои склады. Они обещали европейцам передать танки "Абрамс" взамен отправленной на Украину советской техники, однако так и не сделали этого.
Леонков назвал главный парадокс оказываемой помощи США Украине: поставляя оборонительное оружие, они требуют от Киева наступления на фронтах. Эксперт отметил, что ВСУ не одержат победу, даже если получат от Америки лучшее передовое вооружение.
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