Леонков заявил, что ВСУ не смогут победить войска ВС РФ с лучшим вооружением США

США не ожидали быстрое расходование военного арсенала Украиной, поэтому не торопятся поставлять своё лучшее оружие, поскольку не хотят быстрой победы Киева. Об этом заявил редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью "Украина.ру".

Даже массированная помощь, предоставленная в конце весны и до конца лета, не существенно повлияла на успехи ВСУ.

"Это не принесло существенных изменений на фронте. Да, у ВСУ были тактические успехи, но стратегического успеха, который вернул бы хотя бы 10% территории, контролируемой нашей армии, у них не было. При этом ВПК США и стран НАТО не заработал на полную мощь. Им нужно на это время. И как раз это время выигрывают бойцы теробороны, которыми жертвует Украина на линии боевого соприкосновения", — констатировал Леонков.

Эксперт поставил под сомнение тот факт, что Америка когда-либо поставит ВСУ своё лучшее вооружение, отметив, что США не спешат распечатывать свои склады. Они обещали европейцам передать танки "Абрамс" взамен отправленной на Украину советской техники, однако так и не сделали этого.

Леонков назвал главный парадокс оказываемой помощи США Украине: поставляя оборонительное оружие, они требуют от Киева наступления на фронтах. Эксперт отметил, что ВСУ не одержат победу, даже если получат от Америки лучшее передовое вооружение.