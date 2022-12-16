Врио главы ДНР Пушилин заявил, что войска ВСУ не считаются с потерями в зоне СВО

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что армия Украины не считается с потерями и бросает неподготовленные и плохо вооружённые силы. Об этом он проинформировал в интервью RT.

Он отметил, что командование ВСУ вводит в заблуждение своих военнослужащих, из-за чего они не понимают, что оказываются на первой линии своих рубежей.

"Недавно Урсула фон дер Ляйен заявила, что уже 100 тыс. погибших (cолдат) на Украине. Украина была недовольна тем, что эти данные были озвучены. Но, по нашим данным, потери в общем за весь конфликт в рамках военной силы гораздо выше", — сообщил Пушилин.

Ранее врио главы ДНР заявил, что войска ВС РФ освободили 50% территории ДНР от ВСУ.