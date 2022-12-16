Леонков заявил, что наёмники ВСУ проявляют изобретательность в зоне СВО

На фронте спецоперации Вооружённые силы Украины проявляют изобретательность, которую мы видели в Сирии. Испытывая дефицит оружия, военные делали его из всего, что было. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию "Украина.ру".

В Сети появилось видео, на котором бойцы ВСУ установили две 57-мм ракетные установки УБ-32 от вертолёта на шасси БМП-1. Данные кассетные направляющие заряжаются неуправляемыми ракетами С-5 или С-8. В Сирии также создавали миномёты, стреляющие газовыми баллонами, внутри которых было взрывчатое вещество. Однако точность таких орудий была нулевой.

На территории Сирии были замечены тачанки, используемые боевиками ИГИЛ*. Это неудивительно, поскольку в войсках ВСУ принимают участие бойцы, говорящие на арабском языке.

"Да, это слишком общее утверждение, потому что язык у игиловцев и афганских спецназовцев разный. Они там тоже присутствуют. Это те самые спецназовцы, которых спасли американцы после своего выхода из Афганистана. Их ненавидел весь афганский народ, потому что это были эскадроны смерти", — сказал Леонков.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.