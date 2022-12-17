Арестович посетовал на дальность ракет РФ: "У них 2000 км, у нас — максимум 110"

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на территории Незалежной необходимо наладить производство ракет дальностью не менее 500 километров.

По его словам, Киев не может себе позволить уступить России в дальнобойности оружия.

"Мы не можем себе позволить находится в ситуации, когда российские комплексы достают на 2000 км, а мы — на 110 максимум", — посетовал Арестович.

по мнению советника, если Киев начнёт производство дальнобойных снарядов, то стратегические военные бомбардировщики России "закончатся" за две-три недели.