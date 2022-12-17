Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на территории Незалежной необходимо наладить производство ракет дальностью не менее 500 километров.
По его словам, Киев не может себе позволить уступить России в дальнобойности оружия.
"Мы не можем себе позволить находится в ситуации, когда российские комплексы достают на 2000 км, а мы — на 110 максимум", — посетовал Арестович.
по мнению советника, если Киев начнёт производство дальнобойных снарядов, то стратегические военные бомбардировщики России "закончатся" за две-три недели.
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По словам сербского лидера, у страны нет прямых обязательств перед Россией, но есть "моральные".