RusVesna: военных 57-й ОМПБр ВСУ отправляют на передовую СВО с одними автоматами

Ранее военные Вооружённых сил Украины записали паническое видеообращение. Они адресовали его командованию десантных войск и командованию ВСУ от 3-й аэромобильной роты отдельного аэромобильного батальона 25-й Сечеславской аэромобильной бригады. Они пожаловались, что не получили должного вооружения и поддержки артиллерии.

Очередное обращение к командованию записали военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады. Они заявили, что их используют в боях под Артёмовском как "пушечное мясо". Бойцов отправляют отбивать позиции с одними автоматами.

Ранее 57-я ОМПБр была замечена на Херсонском направлении. Как сообщают военкоры "Русской Весны", она была переброшена для "затыкания дыр" в боях под Артёмовском.