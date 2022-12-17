Рогов: над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС монтируют защитный купол

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на территории Запорожской атомной электростанции начались работы по возведению купола над хранилищем отработанных ядерных отходов, чтобы защитить объект от обстрелов со стороны украинских боевиков.

"Пока он спасёт от осколков и сву с дронов. В дальнейшем будет серьёзнее", — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Рогов заявил, что противостоять обстрелам поможет только планомерное уничтожение артиллерии ВСУ. Из-за близости к линии фронта Донецк страдает больше всего.