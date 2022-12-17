Призванные весной будут служить 1,5 года, а призванные осенью 2023 года — два

Военный комиссар Дмитровского городского округа подполковник Михаил Фотин сообщил, что до военкоматов доведена информация, что с уже с весны 2023 года солдаты-срочники будут служить 1,5 года.

"Граждане, призванные весной будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года", — в частности отметил военком.

Он отметил, что всё это нужно будет делать из-за того, что "наши северные соседи вступают в альянс НАТО" и нужно будет формировать новые армейские подразделения.

По словам Фотина, на сегодня частичная мобилизация не закончена, а приостановлена.

Сегодня мужчины, призванные в рамках частичной мобилизации, выполняют задачи в зоне СВО, а также проходят обучение и подготовку. Между тем Дмитровский городской округ выполнил план по мобилизации в полном объеме, подытожил Фотин.