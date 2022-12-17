МО РФ: Срок военной службы по призыву — 12 месяцев и изменений нет

Срок военной службы по призыву в РФ составляет 12 месяцев и каких-то изменений по этому поводу Минобороны не предлагает.

Об этом сообщило ведомство, в ответ на слова публикаций одного из военкомов России.

Ранее заявлялось, что "служить все "срочники" будут теперь полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года".

По словам этого военного, видеоролик был снят давно, но он только сегодня узнал о публикации. Зачем его записывали и почему мобилизацию в стране "приостановили" два года назад — он не объяснил.

Между тем, военный комиссар Московской области Алексей Астахов заявил, что каких-то изменений российского законодательства на тему срока службы не планируется.