Срок военной службы по призыву в РФ составляет 12 месяцев и каких-то изменений по этому поводу Минобороны не предлагает.
Об этом сообщило ведомство, в ответ на слова публикаций одного из военкомов России.
Ранее заявлялось, что "служить все "срочники" будут теперь полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года".
По словам этого военного, видеоролик был снят давно, но он только сегодня узнал о публикации. Зачем его записывали и почему мобилизацию в стране "приостановили" два года назад — он не объяснил.
Между тем, военный комиссар Московской области Алексей Астахов заявил, что каких-то изменений российского законодательства на тему срока службы не планируется.
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