Суздальцев: заявления США о "военных операциях" в Крыму — элемент давления на РФ

Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал заявление представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби о праве Вооружённых сил Украины (ВСУ) проводить "военные операции" на Крымском полуострове.

В интервью РИА Новости он отметил, что такие высказывания американских официальных лиц — элемент давления на Россию. Как пояснил эксперт, Вашингтон снял почти все запреты на действия Киева в российских регионах. Однако технические ограничения, связанные с использованием различной техники, не потеряли силу, указал Суздальцев.

Он также обратил внимание на то, что в последнее время западные политики довольно часто поддерживают "ужесточение позиции" украинского руководства.

"Это элемент давления на Россию посредством разрешения делать на территории РФ "что хочешь", — убеждён политолог.

По его словам, Штаты всеми силами пытаются добиться ухода Вооружённых сил России с украинских регионов.

Ранее Кирби сообщил, что киевский режим теперь может самостоятельно решать, где и как организовывать "военные операции".