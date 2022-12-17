Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал заявление представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби о праве Вооружённых сил Украины (ВСУ) проводить "военные операции" на Крымском полуострове.
В интервью РИА Новости он отметил, что такие высказывания американских официальных лиц — элемент давления на Россию. Как пояснил эксперт, Вашингтон снял почти все запреты на действия Киева в российских регионах. Однако технические ограничения, связанные с использованием различной техники, не потеряли силу, указал Суздальцев.
Он также обратил внимание на то, что в последнее время западные политики довольно часто поддерживают "ужесточение позиции" украинского руководства.
"Это элемент давления на Россию посредством разрешения делать на территории РФ "что хочешь", — убеждён политолог.
По его словам, Штаты всеми силами пытаются добиться ухода Вооружённых сил России с украинских регионов.
Ранее Кирби сообщил, что киевский режим теперь может самостоятельно решать, где и как организовывать "военные операции".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Залужный намекнул на результаты СВО и свой уход из армии.